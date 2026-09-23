Magnifica Humanitas: Centro studi internazionale Leone XIV, domani a Firenze incontro su “Centralità della persona e valore del lavoro nel cantiere dell’intelligenza artificiale”

Sarà dedicato a “La Magnifica Humanitas e il nuovo umanesimo – Centralità della persona e valore del lavoro nel cantiere dell’intelligenza artificiale” l’incontro che si terrà domani, giovedì 24 settembre, a Firenze, per iniziativa del Centro studi internazionale Leone XIV Ets insieme a Confindustria Toscana Centro e Costa. I lavori prenderanno il via alle 16, presso la Comunità Agostiniana di Santo Spirito, con il benvenuto di padre Giuseppe Pagano, presidente del Centro studi e priore della Comunità Agostiniana. Seguiranno i saluti di Sara Funaro, sindaca di Firenze, Lapo Baroncelli, presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa. Poi, moderati da Claudio Cerasa, direttore del quotidiano “Il Foglio”, interverranno Stefano Zamagni, professore di Economia politica dell’Università di Bologna, e Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira e membro del Comitato scientifico del Centro studi internazionale Leone XIV Ets. Le conclusioni saranno affidate a mons. Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze.

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