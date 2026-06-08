Albania: proteste contro resort di lusso del genero di Trump. “La nazione non è in vendita”

(Foto ANSA/SIR)

Migliaia di persone continuano a protestare in Albania contro il progetto di resort di lusso finanziato da “Affinity Partners”, una società di investimento legata a Jared Kushner, marito di Ivanka Trump, figlia del Presidente statunitense. Si tratta di un investimento pari a 1,4 miliardi di euro in aree protette della costa adriatica. Il villaggio turistico dovrebbe nascere su una parte ancora selvaggia della costa, situata vicino all’area protetta di Vjosa-Narta, habitat di fenicotteri e foca monaca, che comprende siti in cui le tartarughe marine depongono le loro uova. Gli ambientalisti si oppongono al progetto perché, a loro avviso, esso interesserà diverse centinaia di ettari di spiagge incontaminate mentre gli investitori affermano che agiranno in modo responsabile. Per ora non ci sono commenti da parte della società di Kushner. I dubbi dei manifestanti però rimangono e le proteste non si sono placate. Tra gli slogan si legge: “La nazione non è in vendita” e “Non voglio che l’Albania diventi come Dubai”. Le proteste non nascono solo da una preoccupazione ecologica, ma anche da forti dubbi sulla trasparenza politica e dal sospetto che vi sia stata corruzione nel rilascio delle licenze.