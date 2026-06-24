Norvegia: a Oslo inaugurato un nuovo centro di preghiera per i cristiani perseguitati nel mondo

Un nuovo centro di preghiera per i cristiani perseguitati è stato inaugurato sabato 20 giugno, nella capitale norvegese, Oslo. La struttura, situata nella chiesa cattolica di San Giovanni, è stata dedicata lo scorso fine settimana dal vescovo di Oslo, mons. Fredrik Hansen, sotto l’intercessione di “Maria, Madre dei cristiani perseguitati”. Secondo un articolo della piattaforma statunitense “National Catholic Register”, si tratta dell’ottavo centro di preghiera di questo tipo al mondo e del secondo in Scandinavia. L’iniziativa è nata dall’organizzazione statunitense Nasarean.org, che dal 2018 si impegna a istituire centri di preghiera in tutto il mondo a sostegno dei cristiani perseguitati. Hansen, che prima della sua nomina a vescovo ha prestato servizio nel corpo diplomatico della Santa Sede, ha sottolineato durante la cerimonia di inaugurazione la speciale responsabilità della Chiesa nei confronti dei fedeli oppressi. “La sofferenza di una parte del Corpo di Cristo è la sofferenza di tutti”, ha affermato. Il vescovo ha ribadito che la preghiera e la solidarietà con i cristiani perseguitati sono indissolubilmente legate. Hansen vede segnali di crescente interesse per la fede cattolica in Norvegia, con l’aumento dei partecipanti ai corsi di formazione religiosa. Particolarmente rilevante è l’interesse dei giovani norvegesi cresciuti senza un’educazione cristiana e che si sono avvicinati alla fede solo in età adulta: molte persone apprezzano una Chiesa “che proclama la verità”, così come una liturgia celebrata con cura. “Ogni volta che la Chiesa viene messa alla prova, cresce”, ha affermato Hansen. Nella Norvegia di tradizione protestante vivono circa 170.000 cattolici, il cui numero è aumentato negli ultimi decenni con l’immigrazione con una piccola quota di conversioni al cattolicesimo di norvegesi autoctoni.

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