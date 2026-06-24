Persone con disabilità: la carovana Juppiter dopo Santiago de Compostela raggiungerà Finisterre

(Foto Juppiter)

Con un messaggio diffuso ieri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto salutare la carovana di Juppiter in occasione dell’arrivo a Santiago de Compostela, che in questi giorni ha condotto ragazzi con disabilità, adolescenti, educatori e comunicatori lungo il Cammino Francese fino al cuore della Galizia. Un cammino – viene sottolineato in un comunicato – passo dopo passo, attraverso la fatica, gli incontri e le emozioni condivise lungo centinaia di chilometri di strada. Per Juppiter, all’interno dell’Opera Don Calabria e da sempre sulle orme educative di don Antonio Mazzi, è stata un’esperienza di crescita, inclusione e speranza. Ad accompagnare il cammino, una delle espressioni più care a don Antonio Mazzi: “Apriamo strade impossibili”.

Nel suo percorso la carovana ha vissuto incontri che resteranno impressi nella memoria. Dall’antico Hospital de San Nicolás e dal gesto della lavanda dei piedi condiviso con i volontari della Confraternita di San Jacopo, fino alla Cruz de Hierro, dove ciascuno ha potuto lasciare i propri pesi e fatiche. Significativi anche gli incontri istituzionali e le presenze che hanno accompagnato il gruppo in questi giorni: la delegazione del Governo Spagnolo in Galizia, il sindaco di Portomarin, e poi dall’Italia il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi. A Compostela si sono ritrovate la carovana di Juppiter e la carovana di Exodus guidata da Marco Pagliuca che ha percorso il Cammino portoghese.

L’arrivo a Compostela è anche il momento dei ringraziamenti. Juppiter esprime profonda gratitudine alla Polizia di Stato, alle guide dell’Anai, a Claudio Ciampi presidente di Sport e Comunità, a L’Automobile Roma – Audi, ma anche ai volontari, agli educatori, alle comunità incontrate lungo il Cammino e a tutte le persone che, in modi diversi, hanno reso possibile questa esperienza.

Il viaggio proseguirà ora verso Finisterre, l’antica “fine del mondo”, per proseguire un percorso che continuerà nelle carovane che Juppiter ha in programma per i prossimi mesi.