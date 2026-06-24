Gaza: Save the Children, “rapporto Onu sia un punto di svolta per la responsabilità e la tutela dei bambini palestinesi”

Il rapporto della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite diffuso ieri conclude che i bambini di Gaza e della Cisgiordania sono stati deliberatamente presi di mira dalle autorità e dalle forze di sicurezza israeliane. Per Save the Children “queste conclusioni devono rappresentare un punto di svolta: la comunità internazionale non può più ignorare le sofferenze dei bambini palestinesi e deve garantire che i responsabili ne rispondano”. Secondo il rapporto, viene rilevato in un comunicato dell’Ong, “le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno deliberatamente preso di mira i bambini palestinesi, risultando responsabili di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra nella Striscia di Gaza, oltre che di crimini di guerra in Cisgiordania. È solo la seconda volta nella storia di una Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite che un rapporto è dedicato specificamente alle violazioni commesse nei confronti dei minori: la sua pubblicazione testimonia la portata e la gravità senza precedenti delle violazioni perpetrate contro i bambini nel Territorio palestinese occupato”. “Le conclusioni della Commissione d’inchiesta sono sconvolgenti”, ha dichiarato Ahmad Alhendawi, direttore regionale di Save the Children per Medio Oriente, Nord Africa ed Europa orientale. “L’entità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane documentate dalla Commissione hanno provocato un numero senza precedenti di morti, feriti oltre a traumi psicologici tra i bambini di Gaza e della Cisgiordania”, ha aggiunto, sottolineando che “dall’inizio della guerra a Gaza, secondo le informazioni disponibili, oltre 20.000 bambini palestinesi sono stati uccisi e più di 44.000 sono rimasti feriti”. “Il rapporto mostra chiaramente la portata delle sofferenze subite dai bambini palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Il mondo non può più voltarsi dall’altra parte. Nessun bambino dovrebbe mai essere un bersaglio”, ha proseguito Alhendawi, evidenziando come “attraverso il proprio lavoro sul campo, Save the Children assiste ogni giorno a ciò che questi dati raccontano. Nei nostri programmi a Gaza sosteniamo bambini malnutriti a causa di una politica di fame deliberatamente imposta, bambini segnati psicologicamente dagli orrori della guerra, bambini feriti da proiettili, bombe o schegge. In Cisgiordania garantiamo servizi di recupero scolastico ai bambini che hanno subito continui attacchi alle loro scuole, così come offriamo servizi di salute mentale ai minori precedentemente detenuti e a quelli colpiti da incursioni militari, violenze dei coloni e sfollamento forzato”. “Gli Stati membri dell’Onu devono inoltre adempiere ai propri obblighi per garantire che i bambini palestinesi, come tutti gli altri bambini, siano protetti e che si ponga fine all’impunità”, ha concluso Alhendawi.

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