Diocesi: Fermo, online il secondo video del progetto “Portatori di Speranza” del centro missionario

È online il secondo video di “Portatori di Speranza”, il progetto dell’centro missionario dell’arcidiocesi di Fermo per parlare dei temi legati alla missionarietà. Il primo video ha avuto come protagonista l’arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio, che ha raccontato la sua esperienza a Robe dopo l’ultimo viaggio effettuato. Il secondo, vede protagonisti Sirio e Martina, una coppia di missionari laici provenienti da Civitanova Marche, da qualche anno in missione a Robe, in Etiopia, per collaborare con la Prefettura Apostolica locale. A questo link l’intervista all’Arcivescovo

https://www.fermodiocesi.it/portatori-di-speranza-il-progetto-del-centro-missionario-diocesano/

A questo link l’intervista a Sirio e Martina

https://www.fermodiocesi.it/portatori-di-speranza-il-racconto-di-sirio-e-martina/