Diocesi: Foligno, stamattina mons. Accrocca visita l’ospedale per la festa di San Giovanni Battista

La comunità ospedaliera e la cittadinanza di Foligno si ritroveranno questa mattina per celebrare la solennità di San Giovanni Battista, patrono del nosocomio. L’evento, che rappresenta un importante momento di condivisione, spiritualità e vicinanza al mondo della cura e della sofferenza, è organizzato dalla diocesi di Foligno, attraverso la Cappellania dell’ospedale coordinata dal diacono Piergiorgio Selvi, in stretta sinergia con l’Usl Umbria 2. Le celebrazioni, che si svolgeranno interamente presso la cappella dell’ospedale di Foligno, saranno presiedute dall’arcivescovo Felice Accrocca che, alle 10.30 incontrerà ufficialmente la Direzione sanitaria della struttura per un momento di confronto, saluto e reciproco augurio. Alle 11, poi, il presule celebrerà la messa solenne, alla presenza del personale sanitario, dei pazienti e dei fedeli.

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