Diocesi: Fermo, a Civitanova Marche successo dell’iniziativa “La Tenda del Buon Gioco” promossa da Caritas, Scout e parrocchia per combattere l’azzardo

Si è svolta anche a Civitanova Marche, lo scorso 31 maggio, l’iniziativa nazionale denominata “La Tenda del buon gioco”. A promuovere l’evento in diocesi sono state la parrocchia di San Gabriele, la Caritas ed il gruppo scout di Civitanova Marche. Nello spazio adiacente alla parrocchia e nel campetto del vicino parco pubblico è stato allestito un punto informativo e numerosi punti gioco, che hanno coinvolto i ragazzi e giovani del quartiere, alcuni passanti, alcuni volontari della Caritas e il gruppo scout di Civitanova 1. L’iniziativa – spiega una nota della diocesi – è collegata all’azione di sensibilizzazione e di animazione promossa da Caritas Italiana a livello nazionale, all’interno del progetto “Vince chi smette: consapevoli contro il gioco d’azzardo”. Un evento importante per riflettere sul tema del gioco d’azzardo e sulle dipendenze legate alle scommesse e giochi on line. Un problema che purtroppo coinvolge molte persone in tutta Italia e in aumento anche tra i giovani e giovanissimi. Attraverso i giochi e l’animazione si è sperimentata la bellezza delle relazioni e del gioco dal vivo, in presenza. Si è riflettuto sul fenomeno dell’azzardo, caratterizzato da gesti spesso sottovalutati. Dietro l’apparente normalità di gratta e vinci, scommesse online, slot machine e giochi digitali si nascondono infatti storie di dipendenza, solitudine, fragilità economica e sofferenza familiare. La Caritas diocesana e la rete delle Parrocchie rimangono a disposizione per assicurare supporto e sviluppare altre iniziative nel territorio.

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