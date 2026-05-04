Salute mentale: Caritas Bolzano-Bressanone, anche la Rete altoatesina di prevenzione del suicidio partecipa alla Settimana europea

In occasione della Settimana europea per la salute mentale, in programma dal 4 all’8 maggio, la Rete altoatesina di prevenzione del suicidio, di cui fa parte la Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone, rinnova il proprio impegno nel promuovere la salute mentale, ricordando le offerte di aiuto disponibili per le persone in crisi e lavorando all’attuazione del Piano di prevenzione del suicidio 2026-2030 in Alto Adige.

Con il tema “Più forti insieme” la Settimana europea per la salute mentale 2026 promuove il supporto reciproco, la solidarietà e la collaborazione fra istituzioni e società civile per favorire il benessere psichico.

“Numerosi studi indicano l’isolamento sociale come uno dei principali fattori di rischio per la salute mentale. Proprio in questo periodo desideriamo quindi promuovere vicinanza e supporto reciproco come forma di resilienza comunitaria, capace di offrire speranza e protezione alle persone più vulnerabili”, spiega Guido Osthoff, referente Caritas della Rete altoatesina di prevenzione del suicidio.

L’edizione 2026 della Settimana invita anche a porre la salute mentale al centro dell’agenda politica e sociale europea, coinvolgendo enti pubblici e privati, associazioni, scuole, professionisti, cittadine e cittadini. Sfida che viene raccolta dalla Rete di prevenzione del suicidio altoatesina, promotrice di un “Piano di prevenzione del suicidio 2026-2030”, che proprio in questi giorni passa alla fase attuativa attraverso diversi gruppi di lavoro, per rafforzare il sistema di prevenzione sul territorio.

Per tenersi aggiornati sulle iniziative della Rete e su studi e approfondimenti, è possibile iscriversi a una newsletter mensile dedicata, inviando una e-mail a: prevenzionesuicidio@caritas.bz.it.

Numeri utili in caso di crisi: 800 101 800 Supporto psicologico telefonico 24/7; 112 Emergenze acute; 0471 288 328 Telefono amico locale; 02 2327 2327 Telefono amico nazionale, WhatsApp 324 011 7252; Chat mail@mica.Tai.

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