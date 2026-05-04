Leone XIV: Regina Caeli, “pregare il Rosario per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo”

Pregare il Rosario, “in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo”. Lo ha chiesto il Papa ai fedeli, durante il Regina Caeli di ieri. “È iniziato il mese di maggio: in tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario”, ha detto Leone XIV: “Si rivive l’esperienza di quei giorni, tra l’Ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel Cenacolo a invocare lo Spirito Santo: Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo”.

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