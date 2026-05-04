Diocesi: Vittorio Veneto, a Conegliano il Festival Biblico con 15 eventi dal 7 all’10 maggio

(Foto diocesi di Vittorio Veneto)

Per il suo secondo anno consecutivo a Conegliano, il Festival Biblico della diocesi di Vittorio Veneto, patrocinato dal Comune di Conegliano e curato da La Chiave di Sophia, ha fatto le cose in grande: 15 gli eventi previsti tra dialoghi, passeggiate, concerti e spettacoli che andranno in scena da giovedì 7 a domenica 10 maggio. “Il potere del limite” è il titolo della nuova edizione.

Quattro giorni, quasi quaranta ospiti e quindici incontri per il Festival Biblico coneglianese tra dialoghi, spettacoli, concerti, passeggiate e incontri biblici che come sempre puntano a coinvolgere un pubblico religioso e laico insieme.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è lo spettacolo teatrale che racconta la storia di Nicolò Govoni, scrittore e attivista per i diritti umani, nonché presidente e ceo di Still I Rise. L’inaugurazione di giovedì 7 alle 18 al Convento San Francesco sarà invece affidata al giornalista, scrittore e conduttore Edoardo Camurri, che proporrà una riflessione sulla natura duale del limite come apertura alla generatività, accompagnato dal vescovo di Vittorio Veneto e teologo, mons. Riccardo Battocchio; a seguire, alle ore 21, i contributi di padre Guidalberto Bormolini e di Ines Testoni, che proseguiranno la riflessione attraverso il tema sempre più centrale della morte come limite ultimo. La giornalista Assunta Corbo e il teologo e comunicatore Manuel Belli affronteranno il tema nell’ambito della comunicazione, in un incontro moderato dal direttore de L’Azione domenica 10 alle 15 in Sala dei Battuti, don Alessio Magoga.

Il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Riccardo Battocchio, afferma: “La presenza del Festival Biblico nel territorio della diocesi di Vittorio Veneto è espressione di un duplice desiderio della Chiesa locale: il primo è di lasciarsi continuamente interpellare da ciò che è scritto nei libri della Bibbia; il secondo è di dare la possibilità a tanti di scoprire o riscoprire la ricchezza, la bellezza, la profondità e l’attualità delle parole trasmesse dall’Antico e dal Nuovo Testamento. La Chiesa riconosce in queste parole la Parola stessa di Dio che, come afferma il Concilio Vaticano II, ‘nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici’ (Dei Verbum, 2). Sarebbe bello se il Festival Biblico aiutasse a entrare in questa amicizia e a coltivarla con fiducia”.

Qui il programma completo: https://www.festivalbiblico.it/.