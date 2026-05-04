Leone XIV: il 7 maggio riceve in udienza il Segretario di Stato americano Rubio

Giovedì prossimo, 7 maggio, alle 11.30, nel Palazzo apostolico vaticano, il Papa riceverà in udienza il segretario di Stato americano, Marco Rubio, in Italia per una visita di due giorni. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede, inserendolo nel calendario ufficiale dell’attività papale prevista per quel giorno. L’incontro avviene in un contesto di crescente attenzione internazionale, nel Golfo e in Medio Oriente, e dopo l’inedito e duro attacco del presidente americano Trump, che nel giorno in cui il primo Papa nordamericano della storia si accingeva a partire per il suo viaggio apostolico in Africa lo aveva definito “debole sulla criminalità” e “terribile in politica estera”, arrivando persino a rivendicarne il merito della sua elezione a successore di Pietro. Sul volo papale da Roma ad Algeri, prima tappa del lungo viaggio africano, interpellato dai giornalisti sull’attacco senza precedenti del presidente Usa Leone XIV, senza entrare in polemica diretta con Trump, aveva ricordato che il messaggio del Papa è “sempre lo stesso: la pace. Lo dico per tutti i leader del mondo, non solo lui: cerchiamo di finire con le guerre e promuovere pace e riconciliazione”. “Io non ho paura dell’amministrazione di Trump”, aveva rivelato inoltre il Papa: “Continuerò a parlare a voce alta del messaggio del Vangelo, quello per cui la Chiesa lavora. Noi non siamo politici, non guardiamo alla politica estera con la stessa prospettiva. Ma crediamo nel messaggio del Vangelo come costruttori di pace”.

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