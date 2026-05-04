Diocesi: Fermo, dal 20 al 24 luglio in pellegrinaggio a Lourdes

Si intitola “tutto chiede salvezza”, il pellegrinaggio a Lourdes che si svolgerà dal 20 al 24 luglio e promosso dal Servizio diocesano di pastorale giovanile e l’ufficio diocesano per la pastorale della salute, vita e bioetica dell’arcidiocesi di Fermo. “Nel contesto storico ed ecclesiale che stiamo vivendo – si legge nella nota diffusa dalla diocesi -, nel quale la speranza appare spesso come un anelito profondo per molti uomini e donne questo appuntamento vuole essere un tempo per fermarsi, mettersi in ascolto e lasciarsi interrogare da testimoni e luoghi nei quali davvero “tutto dice salvezza”. Il pellegrinaggio diventa allora un’occasione formativa che unisce preghiera, riflessione teologico-pastorale e contatto diretto con il mondo della sofferenza e della cura.

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