Diocesi: Reggio Calabria, una giornata per don Raimondo Lico a cinquant’anni dalla scomparsa

La diocesi di Reggio Calabria-Bova dedica la giornata di oggi a don Raimondo Lico nel cinquantesimo anniversario della sua morte. Un sacerdote che ha lasciato un’impronta profonda nella vita ecclesiale reggina. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Meic, la Fuci “Don Domenico Farias” e la Biblioteca diocesana, con il sostegno della diocesi. Il primo appuntamento questa mattina, nella sede della Biblioteca Diocesana “Domenico Farias” dove è stata intitolata a don Lico una sezione della struttura, un gesto che richiama il suo ruolo di primo direttore della Biblioteca negli anni del ministero episcopale di mons. Lanza. Alle 18,30, nella Chiesa della SS. Annunziata, una celebrazione eucaristica commemorativa presieduta dal vicario generale della diocesi, mons. Pasqualino Catanese, mentre mons. Antonino Denisi offrirà una riflessione sulla figura di don Lico, ripercorrendone il cammino umano e spirituale. Per questo anniversario sono previste alcune pubblicazioni online di documenti storici, tra cui il volume “Don Raimondo Lico. Ricordi e testimonianze” del 1977 e un saggio di Mauro Fotia apparso nel 2009 sulla rivista “La Chiesa nel tempo”. Durante la celebrazione sarà raccolta un’offerta destinata al Seminario Arcivescovile Pio XI che sosterrà il percorso vocazionale di un seminarista reggino, proseguendo idealmente l’impegno che il sacerdote ebbe per la formazione dei futuri presbiteri.

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