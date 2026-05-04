Diocesi: Cremona, domani la presentazione della Casa dell’Accoglienza rinnovata

(Foto diocesi Cremona)

Sarà presentata martedì 5 maggio alle ore 17, a Cremona, la “nuova” Casa dell’Accoglienza della Caritas diocesana, al termine di un intervento di ristrutturazione durato 2 anni. La cerimonia, nel cortile della struttura tra viale Trento e Trieste, via Sant’Antonio del Fuoco e via Stenico, vedrà la presenza del vescovo mons. Antonio Napolioni, delle autorità locali e dei rappresentanti del mondo sociale ed economico del territorio. Previsti un momento di preghiera ecumenico, alcune testimonianze e la benedizione degli ambienti e delle persone accolte. L’iniziativa, inserita nel contesto della Festa dei lavoratori, intende essere occasione di restituzione alla comunità e di rilancio delle attività della struttura, rinnovata non solo negli spazi ma anche nell’organizzazione dei servizi. La Casa potrà offrire accoglienza fino a 180 persone tra migranti, famiglie e lavoratori in difficoltà, oltre a servizi come centro d’ascolto, sportello migranti e dormitorio. Realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Arvedi Buschini, l’opera si propone come luogo aperto alla città e al volontariato, segno concreto di attenzione alle fragilità e di promozione della dignità della persona.