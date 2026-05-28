Sclerosi multipla: Fontana, “garantire adeguata presa in carico, accesso a cure e terapie. Promuovere piena inclusione sociale e lavorativa”

“È necessario continuare ad adoperarsi in campo medico e sanitario per garantire l’adeguata presa in carico, l’accesso alle cure e alle terapie più efficaci, affinché non prevalga il senso di abbandono o di emarginazione. Ma è altrettanto imprescindibile promuovere una piena inclusione sociale e lavorativa, adottando un approccio che metta realmente al centro la persona e i suoi diritti. È questa una sfida da vincere insieme grazie al contributo di tutti i soggetti disponibili a cooperare per migliorare la quotidianità di coloro che convivono con questa e altre fragilità”. Lo ha scritto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio all’Aism in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla.

“Anche il Parlamento – ha sottolineato la terza carica dello Stato – è impegnato su questo fronte. Al riguardo, ricordo la recente costituzione dell’Intergruppo parlamentare sulla sclerosi multipla e patologie correlate, nato con la volontà di favorire un dialogo sinergico e costruttivo tra Istituzioni, mondo scientifico, associazioni e società civile. A tal proposito, esprimo un sentito ringraziamento all’Aism per l’encomiabile lavoro volto a mantenere alta l’attenzione su un tema che non può e non deve essere relegato ai margini del dibattito pubblico”. “Non dobbiamo dimenticare che, dietro le insidie della malattia, ci sono intere famiglie che meritano di vivere la propria vita con rispetto e dignità”, ha concluso Fontana.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /