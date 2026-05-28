Leone XIV: “non è annacquando i contenuti che si può rendere attraente il cristianesimo”

“Il clima culturale diffuso nelle società ipermediatiche e consumistiche riduce la capacità di apprendere con pazienza e di compiere con fatica un percorso di ricerca personale della verità, con perseveranza e senso critico”. È l’analisi del Papa, nel discorso ai partecipanti alla sessione plenaria del Dicastero per l’evangelizzazione – sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, ricevuti in udienza. “Ogni messaggio rischia di essere percepito come un’opinione tra le tante”, ha osservato Leone XIV, secondo il quale “la trasmissione della fede, in tale contesto, passa necessariamente attraverso l’incontro con persone e comunità che esprimono la gioia della fede cristiana e la coerenza di uno stile di vita evangelico”. “Non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo, ma testimoniando con umiltà e coraggio ‘la via, la verità e la vita’ che ha convertito e santificato tante persone”, il monito del Pontefice. “La santità della vita rimane sempre la forma più convincente della bellezza della fede cristiana che supera i tempi e si propone ad ogni cultura”, l’indicazione di rotta, sulla scorta di Benedetto XVI.

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