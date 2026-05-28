Amianto: Anmil, ad Aviano inaugurato nuovo centro per studio, prevenzione e cura del mesotelioma

(Foto Anmil)

È stato inaugurato ieri ad Aviano (Pn) il nuovo Centro di riferimento dedicato allo studio, alla prevenzione e alla cura del mesotelioma maligno pleurico, tra le patologie oncologiche più aggressive e strettamente correlate all’esposizione all’amianto. Il progetto, finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e coordinato dal Cro di Aviano, coinvolge l’Università di Ferrara, le università del territorio e il Servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di diventare un polo di eccellenza nazionale ed europeo nella ricerca e nel trattamento del mesotelioma. L’Anmil ha contribuito alla nascita del progetto attraverso il dialogo tra mondo della ricerca, istituzioni e rappresentanza delle vittime del lavoro, promuovendo l’attenzione politica e istituzionale verso una malattia che ancora oggi presenta prognosi molto severe. Attualmente, infatti, l’aspettativa media di vita dalla diagnosi è di circa dodici mesi. “È per me un vero onore aver partecipato agli incontri che ci hanno condotto qui oggi, a una grande vittoria per la prevenzione e la cura del mesotelioma”, ha dichiarato il presidente nazionale dell’Anmil, Amedeo Bozzer. “Questo importante traguardo dimostra che, quando istituzioni, ricerca scientifica e associazioni lavorano insieme, si possono raggiungere risultati straordinari”. Il Centro svolgerà anche attività di prevenzione e medicina predittiva attraverso l’identificazione di biomarcatori precoci legati all’esposizione all’amianto.