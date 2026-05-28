Cei: i vescovi favorevoli a Livatino patrono dei magistrati. Congresso eucaristico nel 2027 a Orvieto, Gmg a Seul

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

I vescovi italiani hanno espresso all’unanimità parere favorevole alla richiesta di elevare il beato Rosario Livatino a patrono dei magistrati italiani. Lo si legge nel comunicato finale dell’82ª Assemblea generale della Cei, svoltasi in Vaticano dal 25 al 28 maggio. Dopo il placet dell’Assemblea, la richiesta sarà presentata al competente Dicastero vaticano per la conferma. Tra le altre comunicazioni, l’Assemblea ha condiviso alcuni aspetti organizzativi del XXVIII Congresso eucaristico nazionale, che si terrà dal 23 al 26 settembre 2027 a Orvieto: “Non sarà un grande evento, ma una statio, un momento intenso di riflessione e preghiera delle comunità attorno all’Eucaristia”. È stato inoltre presentato il percorso di preparazione alla Giornata mondiale della gioventù di Seul, in Corea dal 3 all’8 agosto 2027, sul tema “Coraggio, io ho vinto il mondo”, che accompagnerà giovani ed educatori attraverso tappe formative, momenti liturgici e iniziative comunitarie. Il Consiglio episcopale permanente ha provveduto a diverse nomine, tra cui don Alberto Zanetti (Treviso) come direttore dell’Ufficio catechistico nazionale e don Enzo Bottacini (Verona) come direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia.