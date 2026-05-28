Ue: bando da 593 milioni per programmi di dottorato e ricerca. Aperte le candidature

La Commissione europea ha annunciato oggi un nuovo bando per le Reti di dottorato nell’ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie. Un budget totale di 593 milioni di euro “sosterrà oltre 130 programmi di dottorato caratterizzati da collaborazione transfrontaliera, interdisciplinare e intersettoriale, offrendo in definitiva opportunità di impiego, formazione e sviluppo delle competenze a più di duemila dottorandi”. Le Reti di dottorato – chiarisce una nota – “realizzano programmi di dottorato in tutti i campi scientifici attraverso partenariati tra organizzazioni in tutta Europa e oltre. L’obiettivo è formare dottorandi altamente qualificati e aumentarne l’occupabilità a lungo termine”. Un nuovo elemento è introdotto nel bando di quest’anno con le Reti di dottorato per l’intelligenza artificiale nella scienza, un’iniziativa pilota nell’ambito di Horizon Europe. “Offre ulteriori opportunità di finanziamento per progetti che integrano l’intelligenza artificiale nella ricerca scientifica”. Il bando di concorso rimarrà aperto fino al 24 novembre 2026 e i potenziali candidati sono invitati a partecipare alla giornata informativa online dedicata al bando, che si terrà il 3 giugno 2026. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web delle Azioni Marie Skłodowska-Curie.

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