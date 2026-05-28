Scienza e intelligenza artificiale: Cnr, Inaf, Infn e Ingv, “Il Simposio delle Sinapsi” vince la I edizione pilota di DialogAI

Ieri, 27 maggio, a Roma si è tenuto l’evento finale della I edizione pilota di DialogAI, il progetto promosso dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), l’Istituto nazionale di Fisica nucleare (Infn) e l’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia (Ingv) per avvicinare studenti e studentesse alla scienza e all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale attraverso il linguaggio teatrale.

Il progetto DialogAI è nato con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla scienza e alla storia della scienza attraverso un utilizzo creativo e consapevole dell’intelligenza artificiale. A studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado viene, infatti, chiesto di ideare e mettere in scena dialoghi immaginari a tema scientifico tra grandi protagonisti della scienza, della filosofia e della cultura, utilizzando gli strumenti di AI come supporto alla ricerca, alla scrittura e alla costruzione narrativa. I dialoghi, della durata massima di dieci minuti, possono coinvolgere scienziati e scienziate appartenenti anche a epoche diverse, insieme a filosofi, artisti, figure centrali della cultura o personaggi immaginari.

Quest’anno hanno partecipato a DialogAI 60 gruppi, ciascuno composto da tre studenti e studentesse, provenienti da 11 scuole italiane. Tra questi, otto gruppi sono stati selezionati per sfidarsi durante l’evento finale e interpretare dal vivo i propri dialoghi in forma di spettacolo teatrale, dando, appunto, voce a confronti originali tra grandi protagonisti del pensiero umano e facendo rivivere idee e intuizioni che hanno segnato la storia della conoscenza scientifica e culturale.

La giuria, composta da ricercatrici e ricercatori degli enti organizzatori, ha assegnato la vittoria al dialogo “Il Simposio delle Sinapsi” dedicato alla tema del cervello umano, del gruppo “Pensatori seriali” composto da Claudia Colamarino, Patrizio Ciaravolo e Sabrina Pagliaro del Liceo scientifico “A. Nobel” di Torre del Greco (Na). Al secondo posto “Ultima orbita” dei “2 centimetri al secondo” con Emanuele Carnevali, Sara Nagni e Alessia Bartoli del Liceo classico-linguistico “M.T. Cicerone” di Frascati (Rm), mentre il dialogo “Le maschere della guerra” del gruppo “I Dalton” composto da Rinaldo Fracassa, Giuseppe Ettorre e Mattia Marinelli del Liceo scientifico “A. Einstein” di Teramo (Aq) si classifica al terzo posto.

L’iniziativa mira a sviluppare competenze di scrittura creativa, ricerca e public speaking, promuovendo al tempo stesso un utilizzo critico e responsabile dell’intelligenza artificiale. DialogAI vuole infatti mostrare come l’AI possa diventare uno strumento capace di stimolare curiosità, immaginazione e apprendimento, senza mai sostituire il pensiero critico, la verifica delle fonti e l’aderenza ai contenuti scientifici.

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