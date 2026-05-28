Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ieri i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del lavoro. Ne dà notizia oggi il Quirinale, diffondendo l’elenco degli insigniti. I nuovi Cavalieri del lavoro sono: Vincenzo Andronaco (terziario, commercio prodotti alimentari – estero), Roberto Coin (artigianato orafo – Veneto), Marina Cvetic (agricoltura vitivinicola – Abruzzo), Katia Da Ros (industria, prodotti refrigeranti – Veneto), Sabato D’Amico (industria, produzione alimentare – Campania), Lorenzo Delladio (industria, abbigliamento sportivo – Trentino-Alto Adige), Matterino Dogliani (industria, costruzione infrastrutture – Piemonte), Giuseppe Fontana (industria, metalmeccanica – Lombardia), Sergio Fontana (industria, farmaceutica e cosmetica – Puglia), Giorgio Girondi (industria, tecnologie di filtrazione – Veneto), Antonio Gozzi (industria, siderurgica – Liguria), Gioconda Gritti (terziario, ristorazione – Lombardia), Giangiacomo Ibba (terziario, grande distribuzione – Sardegna), Ambrogio Invernizzi (agricoltura, produzione lattiero-casearia – Piemonte), Carlo Lastrucci (industria, elettronica – Toscana), Giorgio Marsiaj (industria, componenti auto e spazio – Piemonte), Elisabetta Moro (industria, macchine dosatura – Veneto), Giancarlo Negro (terziario, servizi informatici – Puglia), Micaela Pallini (industria, distilleria – Lazio), Bruno Piraccini (industria, ortofrutta – Emilia-Romagna), Giacomo Ponti (industria alimentare – Piemonte), Alberto Sorbini (industria, produzione integratori alimentari – Lombardia), Marco Trombetti (terziario, informatica – Lazio), Giuseppa Vitale (terziario, commercio al dettaglio alimentare – Sicilia) e Patrizia Zucchi (industria, distribuzione energia – Emilia-Romagna).

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