Diocesi: mons. Massara (Fabriano-Metalica), “le imprese vanno incentivate a rimanere in un territorio colpito dalle crisi industriali”

“Desidero esprimere il mio più sincero plauso per la scelta di responsabilità e fiducia nel territorio che l’azienda Panatta ha dimostrato in questo delicato frangente. Abbiamo appreso che, per ragioni legate alla burocrazia, non sarà possibile realizzare i due nuovi stabilimenti ad Apiro”. Così mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino e S. Severino Marche e vescovo di Fabriano-Matelica, commenta la scelta dell’azienda marchigiana di spostare le sue attività da Apiro (Mc), sede storica della società leader nella produzione di attrezzature sportive, a Monte Roberto (An). “È una battuta d’arresto – continua l’arcivescovo – che avrebbe scoraggiato molti, ma non l’imprenditore Rudy Panatta. Che ha scelto di non rinunciare, ma investire in un nuovo polo industriale mantenendo radicamento e impegno verso la comunità locale”. E sottolinea: “Questo atteggiamento è un esempio di quella imprenditorialità sana di cui il nostro territorio ha bisogno capace di affrontare gli ostacoli senza perdere una visione di prospettiva, di trasformare una difficoltà in un’opportunità, di mettere al centro di nuovo le persone e il lavoro”. Massara ricorda: “L’impegno a continuare a investire nella zona è un segnale forte per i giovani, per gli altri imprenditori e per tutta la comunità. Le imprese vanno sostenute e incentivate attraverso normative che devono favorire la loro crescita e permanenza in una regione già duramente colpita da una grande crisi industriale. Incoraggio – conclude – a proseguire su questa strada. Il territorio vi sostiene e ha bisogno di realtà come questa che uniscono innovazione, qualità del lavoro, fedeltà alle proprie radici, senza scappare alla prima difficoltà, mettendo a repentaglio l’occupazione e la serenità dei propri cittadini”.

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