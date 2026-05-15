Leone XIV: all’Osce, “prevenire e contrastare la criminalità organizzata”, omaggio “a tutti gli agenti e i magistrati che hanno sacrificato la propria vita”

“Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili”. Ne è convinto il Papa, che, ricevendo in udienza i partecipanti alla Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione Osce, ha reso omaggio “a tutti gli agenti delle forze dell’ordine e ai membri della magistratura che hanno sacrificato la propria vita o subito lesioni nell’adempimento coraggioso del loro dovere. La loro testimonianza dovrebbe suscitare in noi sentimenti di gratitudine, responsabilità e rinnovata determinazione”. “La Chiesa cattolica, attraverso le sue numerose istituzioni in tutto il mondo e forte della sua lunga esperienza nell’accompagnamento di coloro che sono afflitti dalla dipendenza, è pronta ad approfondire ulteriormente il suo legame di proficua collaborazione con la società civile”, ha assicurato Leone XIV: “Insieme, in uno spirito di reciproco rispetto e responsabilità condivisa, possiamo promuovere politiche che servano realmente il bene comune e l’inalienabile dignità di ogni essere umano”.

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