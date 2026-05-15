Persone con disabilità: Uildm, a Padova le manifestazioni nazionali “Da 65 anni, insieme”

(Foto Uildm)

L’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare dà di nuovo appuntamento ai soci e agli amici dell’associazione il 22 e il 23 maggio per l’annuale momento delle manifestazioni nazionali, “Da 65 anni, insieme”. L’edizione 2026 si terrà a Padova, nella cornice dell’Hotel Crowne Plaza (Via Po, 197). La scelta del luogo non è casuale. L’Uildm ha un legame speciale con Padova, città in cui si trova la sede nazionale e dove è ancora vivo il ricordo della presenza di Federico Milcovich, che nel 1961 ha fondato l’associazione.

“Le manifestazioni nazionali sono l’appuntamento più importante per la nostra associazione perché si riunisce la comunità Uildm, composta da persone con malattie neuromuscolari, familiari, volontari, clinici, ricercatori e partner. Sarà un’occasione preziosa per rafforzare i legami con le realtà con cui collaboriamo e con i rappresentanti delle Istituzioni, condividere visioni e continuare a costruire inclusione. Quest’anno abbiamo un motivo in più per celebrare: festeggiamo infatti i 65 anni di Uildm al fianco delle persone con distrofie e altre patologie neuromuscolari”, dichiara Stefania Pedroni, presidente nazionale dell’Uildm.

Le manifestazioni nazionali si presentano come un evento articolato, costituito da sessioni dedicate ai temi sociali e legislativi, legate all’esperienza delle persone con malattie neuromuscolari e delle famiglie; accanto a esse, verranno proposte sessioni di carattere medico – scientifico.

Si parte venerdì mattina con la cerimonia di apertura per celebrare i 65 anni di Uildm. Seguirà il panel “Insieme per il diritto alla mobilità, anche in aereo” alla presenza dei rappresentanti di Enac e Fish; nel pomeriggio l’incontro del Gruppo Giovani Uildm con Lisa Noja, consigliera regionale della Lombardia.

Successivamente “Sostegninrete, la piattaforma che crea indipendenza”, momento che racconterà i numeri e i risultati della piattaforma nata per facilitare l’incontro tra persone con disabilità e assistenti personali, lanciata da Uildm nell’ottobre 2025.

In programma anche una sessione scientifica sugli aspetti cardio respiratori con esperti e specialisti di respiro internazionale; seguiranno approfondimenti medico-scientifici sul ruolo dei registri di patologia in ambito neuromuscolare e sulla gestione del dolore.

Sabato la giornata si apre con il momento “Confindustria Dispositivi medici e accesso agli ausili” alla presenza dell’Associazione ausili di Confindustria Dispositivi medici. A seguire uno spazio dedicato a Fondazione Telethon e alle strategie e azioni per l’anno 2026/2027.

Nella stessa mattina, sarà proposta una sessione scientifica di aggiornamento su temi legati alla gestione dell’insufficienza respiratoria, nuove terapie, screening neonatali e tecniche diagnostiche di ultima generazione, nuovi Lea, nuovi ausili, dispositivi “wearable” e intelligenza artificiale. Al termine, si svolgerà la tavola rotonda “Il paziente al centro della valutazione del farmaco: che valore dare a innovatività, benessere e qualità della vita?”. Il pomeriggio conclusivo è dedicato all’Assemblea dei soci Uildm.