Amore: “Passi a due”, Ballatore e Lazzari si raccontano. “Dal fidanzamento al matrimonio, ballando al ritmo dell’altro”

(Foto Calvarese/SIR)

(Torino) “È una storia vera, una storia d’amore. La nostra storia”. Anna Ballatore racconta così il contenuto del volume “Passi a due” (Ipl/In dialogo), romanzo scritto a quattro mani con il marito Luca Lazzari, presentato oggi al Salone internazionale del libro di Torino. Due giovani, Paolo e Maddalena, molto diversi tra loro, s’incontrano e si innamorano in un percorso di “uscita da sé stessi”. Gli autori si immedesimano nei due personaggi, mediante i quali mettono nero su bianco il loro cammino di fidanzamento, che li porterà al matrimonio. “Il libro parla di due ragazzi, che vivono lontano, con storie, sensibilità e professioni differenti. Si mettono in gioco e, incontrandosi, cambiano”. Luca Lazzari riprende il filo del discorso: “Anna mi ha coinvolto in un tango, che è la metafora del nostro amore. Per conoscersi, scoprirsi, volersi bene, occorre ballare al ritmo dell’altro. Il vero segreto è ballare, e poi camminare scoprendosi”.





La storia si svolge a Milano, la città dove i due autori ora vivono insieme. “Milano pulsa come un cuore impaziente mentre Paolo, sensibile e sognatore, e Maddalena, pragmatica ma vulnerabile, intrecciano le voci per raccontare la loro storia di due giovani adulti alla ricerca di sé, di un posto nel mondo e di un equilibrio che non credono possibile”. Un viaggio “tra contrasti, battiti accelerati e sogni a occhi aperti, dove l’amore arriva inaspettato, pronto a stravolgere ogni certezza”.