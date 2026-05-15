Sindone: oggi a Limana giornata di studi su “Specchio del Vangelo e provocazione all’intelligenza”

Si tiene oggi alle 18, nella Sala Azzurra del ristorante Piol di Limana (Belluno), la giornata di studi “Alla scoperta della Sacra Sindone tra scienza e miracolo”, organizzata dal Comune di Limana, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia locale. Ad aprire i lavori sarà un videosaggio di 13 minuti realizzato dagli studenti del Dams dell’Università di Padova, con la supervisione del regista Antonello Belluco, che sta ultimando un nuovo film sulla Sindone coprodotto da Rai Cinema, in uscita nel prossimo autunno. Protagonisti del convegno saranno Giulio Fanti, ingegnere e docente di Misure meccaniche e termiche all’Università di Padova, da anni impegnato nello studio scientifico della Sindone, e mons. Dario E. Viganò, preside di Uninettuno, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle scienze e della Pontificia Accademia delle scienze sociali e presidente della Fondazione Mac (Memorie audiovisive del cattolicesimo). “Il fascino della Sindone – afferma mons. Viganò – è il medesimo che san Giovanni Paolo II aveva riassunto in maniera esemplare: è ‘specchio del Vangelo e provocazione all’intelligenza’”. Il presule ricorda che gli studi del 1977 hanno escluso “nella maniera più totale che si trattasse di un manufatto realizzato con tecniche note” e che “quello che rimane un grosso mistero è come possa essersi formata questa impronta”. La giornata nasce anche in relazione alla presenza, nella chiesa parrocchiale di Limana, di un disegno in formato originale della Sindone donato dallo studioso privato Cesare Maria Glori.

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