Diocesi: Ragusa, domani la Giornata per le comunicazioni sociali con un incontro dedicato alla stampa locale

La diocesi di Ragusa, attraverso l’Ufficio per le comunicazioni sociali, promuove la 60ª Giornata per le comunicazioni sociali, che si terrà sabato 16 maggio, dalle 10 alle 13, presso la Sala Fondo antico della Biblioteca diocesana “Mons. Francesco Pennisi” in via Roma 109, a Ragusa. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno “La stampa locale per custodire l’identità del territorio” richiama il valore della comunicazione come strumento di coesione, memoria e responsabilità civile. “Abbiamo bisogno di custodire il dono della comunicazione – afferma Emanuele Occhipinti, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali – come la più profonda verità dell’uomo, alla quale orientare anche ogni innovazione tecnologica”. Interverranno Concetto Mannisi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia; Marilisa Della Monica, giornalista e delegata regionale della Fisc-Federazione italiana settimanali cattolici. Concluderà mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. L’evento è accreditato per la formazione professionale giornalistica. Al termine degli interventi il vescovo consegnerà gli attestati agli operatori diocesani della comunicazione che hanno partecipato al corso di formazione, come riconoscimento del loro servizio e del loro impegno; sarà distribuito anche un gadget ai partecipanti. Seguirà un aperitivo nel giardino del vescovado, occasione di incontro e dialogo tra operatori della comunicazione, giornalisti e comunità ecclesiale.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /