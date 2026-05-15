Cibo: Banco alimentare, circa 25 tonnellate di alimenti donate dagli espositori di Tuttofood

(Foto Banco Alimentare)

Circa 25 tonnellate di alimenti sono state donate dagli espositori e destinate a più di 200.000 persone in difficoltà in Lombardia: è avvenuto in questi giorni, al termine di Tuttofood, nel contesto milanese della Fiera internazionale dell’alimentare e dell’indotto, che si è svolta a Milano dall’11 al 14 maggio. Sono oltre 600 le aziende che hanno generosamente scelto di aderire e di donare le proprie eccedenze alimentari, permettendo di destinare alimenti ancora in perfetto stato ad oltre 1.000 organizzazioni partner territoriali convenzionate (mense, centri di accoglienza, case-famiglia, etc.) con il Banco alimentare della Lombardia a beneficio di oltre 200.000 persone in difficoltà in regione. “In un contesto internazionale di eccellenza alimentare come Tuttofood, trasmettere il messaggio che il cibo è prima di tutto un valore è fondamentale perché è ciò che muove l’azione quotidiana di Banco alimentare – ha dichiarato Marco Piuri, presidente di Fondazione Banco alimentare – Il recupero delle eccedenze aumenta di anno in anno grazie anche ad una accresciuta sensibilità delle aziende espositrici presenti. A loro va il nostro ringraziamento per aver scelto di donare ed avere aderito a Tuttofood Food Saving, ai numerosi volontari che ne hanno reso concretamente possibile il recupero e a Number 1 per il suo prezioso supporto”. Nell’attività di recupero sono stati impegnati 123 volontari coordinati dal Banco Alimentare della Lombardia, di cui 18 dipendenti di Fondazione Banco alimentare, 18 dipendenti di Number 1 Logistic Group e i volontari di alcune organizzazioni partner territoriali beneficiarie degli alimenti raccolti. Banco alimentare dal 1989 risponde alla povertà alimentare in Italia attraverso il dono di cibo, in parte anche salvato dallo spreco.