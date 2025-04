Ue-Usa: Von der Leyen, “non abbiamo voluto noi i dazi. Proteggeremo la nostra gente, i nostri valori e interessi”

(Foto Calvarese/SIR)

(Strasburgo) “Abbiamo tutto quello che serve per proteggere la nostra gente e la nostra prosperità”, “proteggeremo i nostri valori e i nostri interessi”: lo ha affermato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, quest’oggi presente a Strasburgo per la plenaria dell’Europarlamento. Parole concentrate sui dazi statunitensi che, ha precisato Von der Leyen, “non abbiamo voluto noi”.





Trump sta scatenando una guerra commerciale con l’Europa e con numerosi altri Paesi nel mondo. “Molti europei si sentono completamente scoraggiati dagli annunci degli Stati Uniti. Voglio essere chiara: non è stata l’Europa ad aver dato inizio a questo scontro”. Per poi aggiungere: “Noi pensiamo che sia sbagliato”. Per questo l’Ue deve intraprendere delle contromosse, in tre direzioni, basandosi, come dice la presidente, su “tre pilastri: rimaniamo aperti a un negoziato” perché “crediamo nelle soluzioni negoziali”; “continueremo a differenziare il nostro commercio con altri partner” (al momento l’Ue ha accordi commerciali con 76 Paesi, e ora si punta a India, Sudafrica, Indonesia, Thailandia); inoltre “raddoppieremo gli sforzi profusi per rafforzare il mercato unico”.