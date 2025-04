Papa Francesco: a Civiltà Cattolica, “presenza amica, interpreta gli avvenimenti del mondo attraverso la luce della fede”

Gratitudine per il “servizio intelligente” alla Chiesa e alla società. Ad esprimerla è il Papa, in un messaggio inviato in occasione dei 175 anni di “Civiltà cattolica” e letto durante l’evento in corso a Villa Malta, alla presenza del presidente Mattarella, del cardinale Parolin e – tra gli altri – di Mario Draghi. “Ringrazio il Signore per questi anni – scrive Francesco – durante i quali la vostra rivista ha accompagnato tanta gente come presenza amica, offrendo utili indicazioni per interpretare gli avvenimenti del mondo attraverso la luce della fede”. Tra le qualità della rivista dei Gesuiti, il Papa segnala “il rispetto rigoroso della verità” e l’esperienza del confronto e del dialogo, tramite “un servizio intelligente” alla Chiesa, alla Santa Sede e alla società “con non altro schieramento se non quello del Vangelo, ascoltando tutte le voci”.

