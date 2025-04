Diocesi: Firenze, presentazione del libro “Vangelo e città. Cristiani e cittadini”. Mons. Gambelli, “non è sufficiente un nuovo partito dei cattolici, occorre ripartire dal basso”

Venerdì 4 aprile alle 16.45 nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, sarà presentato “Vangelo e città. Cristiani e cittadini”, libro scritto da don Giovanni Momigli, direttore dell’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro dell’Arcidiocesi di Firenze. Dopo il saluto di Massimo Fratini, Consigliere della Città Metropolitana di Firenze, interverranno Franca Alacevich, professore onorario di sociologia del lavoro Unifi, Antonio Maria Baggio, ordinario di Filosofia Politica Istituto Universitario Sophia e Sebastiano Nerozzi, Segretario Comitato Scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali. A moderare Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi.

Nella prefazione del libro – diffusa oggi dall’arcidiocesi – mons. Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, osserva: “Quasi ogni giorno spunta l’idea di un nuovo partito e del ruolo dei cattolici in politica”. E aggiunge: “Un nuovo partito è tutt’altro che sufficiente per realizzare quel rinnovamento valoriale e strutturale necessario al Paese per rigenerarsi: è necessario ripartire dal basso”. “Per parlare utilmente del ruolo dei cattolici in politica, e di come rivitalizzare la stessa politica, occorre guardare a chi sono oggi – e saranno domani – i cattolici praticanti, dandone alcuni accenni. In modo particolare, emerge la necessità di un’approfondita riflessione – e il coraggio di assumere opportune scelte – su come nelle parrocchie si educa alla dimensione sociale della fede, su come concretamente viene vissuta la pratica religiosa, su come si forma a una cittadinanza matura. Affinché i cattolici possano contribuire a ridare un’anima alla politica è indispensabile ‘ravvivare l’anima’ e di infiammare il cuore delle realtà ecclesiali”.