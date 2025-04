Autismo: Angsa-Anffas, domani un convegno a Roma su diritti, comprensione, trattamenti e servizi

“Un’alleanza per l’autismo: diritti, comprensione, trattamenti e servizi” è il titolo del convegno internazionale promosso a Roma da Angsa nazionale e Anffas nazionale il prossimo 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, ospitato dal ministero della Salute presso l’Auditorium Cosimo Piccinno (Lungotevere Ripa 1).

Obiettivo dell’evento, promuovere diritti, comprensione e supporto per le persone nello spettro dell’autismo. Il tema, di rilevanza globale, sarà affrontato e declinato da diversi punti di vista. Dopo l’introduzione di Giovanni Marino, presidente Angsa nazionale che quest’anno compie 40 anni, Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas, presenterà il “Manifesto autismo: atti, proposte condivise ed azioni attese”. A moderare i lavori Vincenzo Falabella (presidente Fish), e Serafino Corti, direttore Dipartimento delle disabilità Fondazione Sospiro. Tra i relatori Evan Eichler, che terrà la Lectio magistralis “Understanding the genetics of autism”; Maria Luisa Scattoni (Istituto superiore di sanità, coordinatrice del Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico e dell’Osservatorio nazionale); Roberto Keller, psichiatra, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, direttore del centro regionale piemontese per disturbi dello spettro autistico nell’età adulta.

Si parlerà di fondo autismo, epidemiologia, piano nazionale per l’autismo, scienza dell’analisi del comportamento e strumenti Aba, inclusione scolastica, reti territoriali, linee di indirizzo per i regolamenti dei servizi, progetto di vita, accertamento del disturbo dello spettro dell’autismo nella valutazione di base.

“L’alleanza tra le associazioni maggiormente rappresentative e le istituzioni che si occupano di autismo è un fatto molto positivo” dichiara Giovanni Marino. “Fa crescere in modo esponenziale la capacità di porre all’attenzione, con responsabilità e consapevolezza il tema delle persone con spettro autistico”. Per Roberto Speziale, “le sfide sono ancora tante e quello che è urgente e capire in modo preciso e dettagliato quali sono le esigenze specifiche” di queste persone “al fine di garantire loro la migliore qualità di vita possibile in una società pienamente inclusiva, in ogni suo ambito”.

