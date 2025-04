Spiritualità: Missionari Vincenziani, arriva a Penta-Orignano il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa

(Foto Missionari Vincenziani)

Arriva in Campania, a Penta-Orignano (Sa), il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, organizzato dai Missionari Vincenziani d’Italia.

Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa dal 3 al 6 aprile sarà nella parrocchia di San Bartolomeo, S.M. delle Grazie e S. Lucia a Penta-Orignano (Sa), nell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

Spiega il parroco, padre Marcello Tamburo: “Abbiamo pensato a questa missione perché attraverso Maria possiamo scoprire o riscoprire Gesù; questa evangelizzazione attraverso la devozione alla Madonna accomuna un po’ tutti, anche i distanti: chi meglio di Maria è maestra di evangelizzazione?”.

Spiega padre Mario Sirica, membro della Commissione “Tre giorni con Maria” “È una proposta che ravviva la devozione a Maria attraverso la catechesi, il sacramento della riconciliazione, i dialoghi spirituali: quando si riflette su Maria tutto porta a Gesù. È un’esperienza di grazia anche per i parroci che ci chiamano. Spesso mi è capitato di constatare la meraviglia dei parroci nel vedere la grande affluenza in occasione della ‘Tre giorni con Maria’ in questo tempo dove leggiamo che l’affluenza nelle nostre chiese è molto bassa”. Sottolinea padre Sirica: “In generale, diamo questo suggerimento: dare spazio alla popolazione della parrocchia che vive una situazione di povertà materiale e spirituale. Ecco perché chiediamo che ci sia sempre attenzione alle visite agli ammalati, alla confessione, alle Rsa. La nostra attenzione è mirata a una fascia di popolazione che vive un momento particolare della vita o una fase”.

Il programma della tappa di Penta-Orignano del pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa prevede il via giovedì 3 aprile alle 18,30 con l’accoglienza della sacra effigie della Madonna della Medaglia Miracolosa in piazza Vittorio Emanuele; alle 19 preghiera del rosario e fiaccolata aux flambeaux per le strade della comunità; seguono nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo alle 20,30 celebrazione eucaristica di inizio del pellegrinaggio mariano presieduta da padre Valerio Di Trapani, visitatore della Provincia d’Italia dei Missionari Vincenziani, e alle 21,30 preghiera con i ragazzi e i giovani della comunità parrocchiale.

Venerdì 4 aprile alle 9 Lodi, cui seguirà la visita degli ammalati e alle famiglie, alla scuola primaria “Michele Ricciardi” di Penta e “Ferdinando Volpe” di Originano; seguono nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo: alle 18 esposizione eucaristica con adorazione del primo venerdì del mese e confessioni; alle 19 celebrazione eucaristica e pia pratica della Via Crucis; alle 20,15 incontro con i collaboratori, gruppi e associazioni parrocchiali.

Sabato 5 aprile alle 9 Lodi cui seguirà la visita agli ammalati e alle famiglie e agli esercizi commerciali di Penta-Orignano; alle 16,30 incontro con i bambini e i ragazzi del catechismo all’oratorio dell’Immacolata Concezione; alle 16,30 incontro con i genitori dei bambini e i ragazzi del catechismo nella cappella San Bartolomeo. Alle 18 fiaccolata aux flambeaux dalla chiesa di San Bartolomeo alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove si svolgeranno alle 19 la celebrazione eucaristica e alle 20 veglia mariana. Alle 21,30 momento conviviale aperto tutti nella cappella di San Bartolomeo Apostolo.

Domenica 6 aprile alle 10 fiaccolata aux flambeaux dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie alla chiesa di San Bartolomeo. Alle 11 celebrazione eucaristica e distribuzione della Medaglia Miracolosa nella chiesa di san Bartolomeo; alle 13 pranzo comunitario aperto a tutti.