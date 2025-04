Giubileo salute mentale: Di Mattei (Psicologi Lombardia), “è un richiamo a responsabilità e solidarietà, a promuovere una cultura dell’incontro”

“Ritengo che, dopo i tanti appelli di Papa Francesco a non lasciare soli coloro i quali soffrono psicologicamente, l’occasione del Giubileo della salute mentale rappresenti un importante invito, esteso all’intera collettività: un richiamo condiviso alla responsabilità, alla solidarietà, al farsi carico dell’altro”. Così Valentina Di Mattei, presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, che giovedì 3 aprile guiderà una delegazione di professionisti al Giubileo della salute mentale promosso a Roma, presso la Pontificia Università Lateranense, dai due Tavoli sulla salute mentale della Cei e del ministero della Salute. In un contesto in cui “troppe forme di disagio – ansia, ritiro sociale o disorientamento – risentono ancora di un forte stigma sociale e sono spesso indice di precarietà, solitudine o esclusione – conclude di Mattei -, è fondamentale adottare uno sguardo capace di cogliere la complessità della sofferenza umana e promuovere una virtuosa cultura dell’incontro”.

