Mediterraneo: tappa a Palermo del veliero “Bel Espoir”, giovani protagonisti di “importanti occasioni di dialogo e incontro”

E’ salpata ieri, 31 marzo, da Palermo, il veliero Bel Espoir, la nave-scuola della pace che sta solcando le acque del Mediterraneo unendo le cinque sponde del bacino: Nord Africa, Medio Oriente, Mar Egeo, Balcani ed Europa latina. Promosso dalla diocesi di Marsiglia, dall’associazione Bel Espoir-AJD, e dall’associazione Mar Yam, il progetto Med25, intitolato “Bel Espoir”, coinvolge circa 200 giovani provenienti da Palestina, Libano, Siria, Egitto, Marocco, Tunisia, Giordania, Spagna, Francia, Grecia, Italia e altri Paesi del Mediterraneo, giovani tra i 20 e i 35 anni che hanno l’opportunità di vivere “un’esperienza formativa unica a bordo di una goletta a tre alberi, navigando lungo il Mediterraneo per otto mesi, da marzo a ottobre 2025”.

Dal 29 al 31 marzo, i giovani hanno fatto scalo a Palermo dove hanno vissuto “importanti occasioni di dialogo e incontro”. E’ l’arcidiocesi del capoluogo siciliano a dare notizia dell’iniziativa. Il 29 marzo, presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, si è tenuto il seminario “Educare alla pace e alla non violenza”, un evento aperto alla città con esperti e rappresentanti del Mediterraneo. La serata è proseguita con una cena comunitaria e una festa interculturale presso Epyc, un’occasione di incontro tra i giovani di Med25 e la cittadinanza. Domenica 30 marzo è stata dedicata agli incontri presso l’Ecomuseo Mare Memoria Viva, la Casa Mediterranea dell’Istituto Padre Messina e la celebrazione interculturale animata dalla Corale Arcobaleno dei Popoli. Il 31 marzo, sempre alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, si è tenuto l’incontro “Approdiamo alle scuole e alle università!”, nel corso del quale gli studenti siciliani hanno dialogato con i partecipanti di Med25 per costruire una Rete siciliana dei giovani del Mediterraneo. Al termine, la visita alla parrocchia di Sant’Agnese e alla Fattoria sociale del quartiere Danisinni. Seguendo l’invito di Papa Francesco alle Rencontres Méditerranéennes di Marsiglia nel 2023 – “Siate mare di bene per far fronte alla povertà di oggi con una sinergia solidale” – “questo incontro – scrive l’arcidiocesi di Palermo – ha rappresentato un passo concreto per rafforzare i legami tra le nuove generazioni del Mediterraneo e promuovere la costruzione di una comunità fondata sulla pace e sulla solidarietà.