Diocesi: Rimini, torna il Campo lavoro missionario con la raccolta di oggetti usati per sostenere progetti umanitari

Torna il Campo lavoro missionario di Rimini, la tradizionale iniziativa di raccolta di oggetti usati e materiali di recupero il cui ricavato è finalizzato a sostenere progetti umanitari nei Paesi poveri del mondo, oltre che ad aiutare tante situazioni di disagio presenti sul territorio riminese. L’appuntamento per questa 45ª edizione è previsto sabato 5 e domenica 6 aprile, quando sarà possibile raccogliere indumenti e calzature in buono stato, libri, giocattoli, biciclette, elettrodomestici, oggetti per la casa, batterie al piombo, metalli e carta. “Non si raccolgono, per impossibilità di smaltimento, mobili e legnami, materassi, vetro, tv, frigoriferi, condizionatori, pneumatici, damigiane o bombole del gas”, spiegano gli organizzatori. Sono sei i centri di raccolta in cui si articola il Campo lavoro, di cui due a Rimini e altri quattro in provincia (a Riccione, Bellaria Igea Marina, Santarcangelo e Villa Verucchio), ai quali si aggiungono quattro centri “satelliti” a Cattolica, Miramare, Morciano e alta Valconca, oltre a cinque mercatini dell’usato. 170mila i sacchi per la raccolta in distribuzione presso altrettante abitazioni e circa 2.500 i volontari impegnati. “Essere arrivati alla 45ª edizione è per tutti noi e per la diocesi motivo di grande soddisfazione – le parole di Gabriele Valentini, presidente dell’associazione Campo lavoro –. La soddisfazione è ancora più grande perché questa edizione coincide con il Giubileo della speranza. È proprio questa speranza che ci deve motivare ancora di più per un vivere sempre proiettato al bene comune, alla difesa del creato e alla conciliazione tra i popoli. Il Campo è un momento che è entrato nelle case delle famiglie della nostra provincia. Che possa aiutarci ad aiutare”.

L’edizione 2024 ha permesso di raccogliere circa 256mila euro, devoluti a 18 progetti missionari in cinque continenti. “È una festa che fa bene a tutti – sottolinea il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi –. Ai missionari raggiunti dalle offerte, alle persone nei luoghi in cui prestano servizio e a tutti coloro che partecipano al Campo lavoro, allargando il cuore e lo sguardo anche ad orizzonti oggettivamente meno fortunati di noi. Il Campo lavoro missionario 2025 può e deve abbracciare i tre grandi desideri espressi dal Papa per questo Giubileo: attenzione alla giustizia, amore per la vita e sostegno all’educazione”.

