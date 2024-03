Elezioni europee: Forum Disuguaglianze e Diversità, il 3 aprile la presentazione del volume “Quale Europa”

Un’Europa di giustizia sociale e ambientale e di pace. È quella che sostiene il Forum Disuguaglianze e Diversità, pubblicando il volume “Quale Europa” (Donzelli), curato da Elena Granaglia e Gloria Riva, che sarà in libreria dal 29 marzo. Il lancio del libro avverrà a Roma il 3 aprile alle 18, presso la libreria Ubik Spazio Sette (Via dei Barbieri 7). Parteciperanno Marco Damilano, le due curatrici e Fabrizio Barca. Lo scopo è “offrire un contributo informativo e di confronto, un metro per giudicare – prima e dopo le elezioni – programmi, partiti, candidature ed eletti, una bussola per il monitoraggio civico delle azioni che l’Unione realizzerà nella prossima legislatura”. “Abbiamo scritto questo libro perché pensiamo che la politica debba sempre, e soprattutto in campagna elettorale, ritrovare il coraggio di restituire centralità ai contenuti e parlare di cose concrete, non solo per essere più credibile ma per recuperare lo strappo tra politica e società e per fare ritrovare alle persone l’utilità di partecipare al voto. Vogliamo fare ciò che possiamo perché l’Europa cambi rotta e al tempo stesso per evitare la deriva autoritaria, mostrando con proposte concrete come farlo, sfidando candidati e candidati a farle proprie nel Parlamento europeo, e a portarle lì come delle bandiere”, hanno dichiarato Fabrizio Barca e Andrea Morniroli, co-coordinatori del Forum Disuguaglianze e Diversità.

All’interno del volume sono contenuti tredici contributi su alcuni dei temi più importanti per disegnare un’Europa di giustizia sociale e ambientale. Nello specifico: Istituzioni (Gloria Riva), Macroeconomia (Francesco Saraceno), Risorse finanziarie (Vieri Ceriani), Disuguaglianze (Salvatore Morelli), Coesione (Fabrizio Barca e Sabina De Luca), Welfare (Elena Granaglia), Salute (Massimo Florio), Crisi climatica (Vittorio Cogliati Dezza e Rossella Muroni), Governo d’impresa (Lorenzo Sacconi), Tecnologia digitale (Giorgio Resta), Equità di genere (Carola Carazzone e Lella Palladino), Migrazioni (Marco De Ponte), Europa-mondo (Ugo Pagano).

L’uscita del libro sarà accompagnata da un “Viaggio in Italia con la testa in Europa” che partirà il 4 aprile per terminare il 7 giugno toccando oltre 70 luoghi in tutto il Paese. Il giro inizierà in Calabria e toccherà tutte le regioni italiane.

