Commissione Ue: 150 milioni in più alle imprese del Friuli Venezia Giulia nel contesto della guerra russa contro l’Ucraina

La Commissione europea ha approvato una modifica al regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. La modifica, che consiste in un aumento del bilancio di 150 milioni di euro rispetto ai 100 precedenti, va a sostenere le imprese dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura. Il regime originale era stato approvato il 22 aprile 2022 ed eroga aiuti nella forma di sovvenzioni dirette e prestiti agevolati a beneficio di aziende che rischiano di perdere liquidità finanziaria a causa delle difficoltà dei mercati in relazione alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Secondo la commissione “il regime modificato resta necessario, appropriato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”, in linea con le norme del Trattato sul funzionamento dell’Ue e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione.

