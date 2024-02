Ue: von der Leyen si candida per un secondo mandato alla Commissione. Oggi a Bruxelles la moglie di Navalny

(Bruxelles) A poco più di cento giorni dalle elezioni europee (6-9 giugno) si scaldano i motori dei partiti e si infittiscono i lavori delle istituzioni Ue. Il Parlamento europeo, ad esempio, ha davanti ancora poche plenarie per portare a termine diversi processi legislativi avviati durante la legislatura. Uno di questi è stato purtroppo deviato su un binario morto: si tratta della normativa sui lavoratori delle piattaforme digitali, che ha trovato in Consiglio il voto contrario di Francia, Germania, Estonia e Grecia.

La prossima plenaria dell’Europarlamento sarà a Strasburgo dal 26 al 29 febbraio.

Novità importante oggi da Berlino da dove, al meeting del Ppe, Ursula von der Leyen ha dichiarato la propria disponibilità per un secondo mandato alla guida della Commissione. Il partito la candida come Spitzenkandidat (capolista alle elezioni) e dunque, di fatto, come propria candidata per l’Esecutivo. La ratifica della candidatura dovrà precisamente avvenire al congresso dei Popolari del 6-7 marzo a Bucarest. “Ho preso una decisione consapevole e ponderata: voglio candidarmi per un secondo mandato”, ha affermato von der Leyen. “Il mondo oggi è completamente diverso nel 2019, ne abbiamo passate tante insieme negli ultimi cinque anni e penso che si possa dire che abbiamo ottenuto più di quanto potessimo immaginare”, ha sottolineato Ursula von der Leyen. Ha quindi ricostruito i 5 anni del suo mandato, ritenuti “straordinari” tra varie sfide, a partire dal Covid fino alla guerra in Ucraina.”Siamo riusciti a scongiurare una grave recessione economica, e nel pieno della ripresa la Russia ha invaso l’Ucraina con la più grande guerra in Europa dal 1945”. Poi ha puntualizzato che l’Ue “ha agito immediatamente e siamo rimasti fermamente al fianco dell’Ucraina dal primo giorno”.

Sempre oggi a Bruxelles la moglie di Alexei Navalny, Yuilia Navalnaya, è stata invitata al Consiglio Affari esteri.

