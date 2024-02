Consiglio Ue: parte l’operazione Aspides nel Mar Rosso “per salvaguardare interessi commerciali dell’Unione”. Mandato “difensivo”

Parte l’operazione difensiva di sicurezza marittima lanciata per “ripristinare e salvaguardare la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo”. L’operazione Eunavfor Aspides, annunciata oggi dal Consiglio dell’Ue, “dovrà salvaguardare gli interessi commerciali e di sicurezza dell’Ue e della più ampia comunità internazionale”, ha spiegato l’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Dall’ottobre 2023 infatti numerosi attacchi Houthi hanno preso di mira navi commerciali internazionali: Aspides, con il suo mandato difensivo, dovrà fornire informazioni della situazione marittima, accompagnare le navi e proteggerle da possibili attacchi lungo le principali linee marittime di comunicazione nello stretto di Baab al-Mandab e nello stretto di Hormuz, nelle acque internazionali del Mar Rosso, del Golfo di Aden, del Mar Arabico, del Golfo di Oman e il Golfo Persico. Al comando dell’operazione sarà il commodoro Vasilios Griparis, mentre a comandare la forza il contrammiraglio Stefano Costantino. Il quartier generale dell’operazione avrà sede a Larissa, in Grecia.

