Spiritualità: Missionari vincenziani, il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia miracolosa fa tappa a Lamezia Terme dal 23 al 25 febbraio

(Foto: Missione popolare vincenziana)

Dopo Maida ed Accaria, terza tappa in Calabria per il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia miracolosa, promosso dai Missionari vincenziani: dal 23 al 25 febbraio sarà a Lamezia Terme, nella parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata (Pietà). Durante la tre giorni sono previsti diversi appuntamenti. Venerdì 23 febbraio, alle 11, arrivo e accoglienza della statua della “Madonna della Medaglia miracolosa” nel cortile parrocchiale con la presenza di una delegazione dell’Istituto comprensivo Manzoni-Augruso; alle 11.15, la preghiera del rosario meditato animato dal gruppo “Nel seno di Maria”; alle 12 recita della supplica del beato Bartolo Longo; alle 15.30 visita alla Clinica Michelino; alle 17.15 Via Crucis animata dai gruppi del catechismo delle scuole medie; alle 18 la celebrazione della messa; alle 21 la veglia di preghiera animata dall’Azione cattolica parrocchiale.

Sabato 24 febbraio, alle 8.30, celebrazione delle lodi mattutine alla presenza esposta del Cristo Eucaristico; alle 9.30 visita al gruppo dei Carabinieri di Lamezia Terme; alle 10.45 visita all’Istituto comprensivo Manzoni-Augruso, con un incontro con la dirigente, gli alunni e i docenti; alle 16 recita del rosario meditato presso contrada Scirò; alle 18 la celebrazione della messa; alle 19 catechesi generale.

Domenica 25 febbraio, alle 7.30, la recita delle lodi mattutine; alle 8 e alle 10.30 la celebrazione della messa.

Negli orari in cui non sono impegnati nelle visite del territorio parrocchiale, i padri saranno disponibili per il ministero della confessione. I padri sia nelle messe sia negli altri incontri consegneranno e imporranno ai fedeli la medaglia miracolosa.