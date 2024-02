Diocesi: Treviso, stamattina si presenta un bilancio dei primi 5 anni del Consultorio familiare

Cinque anni di Consultorio familiare, cinque anni con e per le famiglie trevigiane. Per celebrare questo traguardo, il Consultorio familiare del Centro della Famiglia di Treviso, nello stilare un bilancio delle attività di carattere socio-sanitario messe a terra nel lustro 2019/2023 –esperienza unica in Veneto – si racconta con un appuntamento istituzionale, fissato per oggi, dalle ore 10.30, in via San Nicolò 60 a Treviso, insieme alle realtà che l’hanno sostenuto e hanno collaborato alla sua crescita.

A tal fine, oltre agli interventi del direttore del Centro della Famiglia don Francesco Pesce e del direttore del Consultorio familiare Adriano Bordignon, porteranno il proprio contributo s.e. il vescovo di Treviso mons. Michele Tomasi, il sindaco di Treviso Mario Conte, il dg dell’Ulss 2 Francesco Benazzi, la presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 2 Paola Roma.

