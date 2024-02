Comunicazioni sociali: Castellaneta, il 19 febbraio incontro-dialogo sul messaggio del Papa per la Giornata mondiale

A Castellaneta incontro – dibattito sul messaggio di Papa Francesco per la 58esima Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali su un tema di grande attualità: “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”. L’evento – valido per la formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine dei Giornalisti – è organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Regione Puglia, dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali di Castellaneta e dalla delegazione pugliese della Federazione italiana Settimanali cattolici.

L’accelerato sviluppo tecnologico non può pensarsi fine a se stesso, ma sempre orientato al servizio e alla tutela della dignità di ogni persona umana. Ecco perché il Pontefice – come si evince dal tema del messaggio – indica nella sapienza del cuore l’orizzonte di riferimento per il cammino dell’umanità in questo tempo in cui la pervasività e la velocità di diffusione delle tecnologie hanno raggiunto livelli inediti. A parlarne lunedì 19 febbraio nel salone della parrocchia Cuore Immacolato a Castellaneta (inizio alle 19,30) saranno il vescovo di Castellaneta, mons. Sabino Iannuzzi, il direttore dell’Ufficio nazionale delle Comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, Piero Ricci, il direttore di TeleDehon, p. Francesco Mazzotta, e il direttore Ufficio diocesano Comunicazioni sociali, don Oronzo Marraffa.

