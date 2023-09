Venezia80: Avvenire, domani la presentazione del docufilm “The Dreamers: Afghan Women’s Resistence”

(Foto Avvenire)

Avvenire presenterà domani alle ore 11, nello Spazio Cinematografo di Ente dello Spettacolo (Sala Tropicana 1 – Hotel Excelsior), in occasione della 80ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia, il docufilm “The Dreamers: Afghan Women’s Resistence” in occasione di un incontro che vedrà protagonisti la giornalista ed inviata di Avvenire Lucia Capuzzi, il regista del documentario Alessandro Galassi, con la testimonianza diretta di una donna afghana, Faitama Haidari. È inoltre previsto un collegamento con una scuola afghana dove Avvenire ha realizzato un laboratorio di giornalismo lo scorso giugno, per dare ulteriore voce a chi non ce l’ha. Sulla scia delle iniziative realizzate lo scorso febbraio e marzo per aiutare e sostenere le donne afghane, il quotidiano presenterà una versione ridotta del docufilm (quella integrale sarà disponibile in autunno). Un documentario che racconta come, nonostante le direttive del governo che proibiscono alle ragazze afghane di accedere all’istruzione dopo la scuola elementare, a qualche ora d’auto a nord di Kabul un’associazione locale consente a 900 ragazze di studiare gratuitamente. Lo Spazio Cinematografo della Fondazione Ente dello Spettacolo che ospiterà l’incontro, si pone l’obiettivo di promuovere la cultura cinematografica come strumento di conoscenza dell’uomo e del mondo. Tra gli altri eventi in programma, la cerimonia di consegna del prestigioso Premio Robert Bresson di giovedì 7 settembre alle ore 11.15, giunto alla sua ventiquattresima edizione e assegnato quest’anno a Mario Martone.