Inizio anno scolastico: mons. Soricelli (Amalfi-Cava de’ Tirreni), “riprende il tempo di impegno, responsabilità, scoperta, curiosità, ricerca, cultura”

“Riprende il tempo dell’impegno, della responsabilità, della scoperta, della curiosità, della ricerca, della cultura”. Lo scrive l’arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, mons. Orazio Soricelli, in un messaggio agli studenti, per l’inizio dell’anno scolastico. “Nella Bibbia – ricorda il presule – c’è un termine che ricorre ben 365 volte: ‘Non temere’! 365: come i giorni di un intero anno. E penso che questo abbia un senso per tutti noi. Se la paura a volte ci tarpa le ali, ci impedisce di progettare, costruire, osare, la Parola di Dio ci consegna per ogni giorno dell’anno l’invito a non avere paura”. Di qui l’invito: “Non abbiate paura della fatica che richiede lo studio; non abbiate paura di confrontarvi; non abbiate paura di osare le strade della libertà e della responsabilità; non abbiate paura di mettervi in discussione ogni giorno; non abbiate paura di ricominciare ogni giorno; non abbiate paura di affrontare sentieri ancora non percorsi e di dare corpo alle parole ancora non dette; non abbiate paura di inventare nuovi stili e nuovi modi per essere felici; non abbiate paura di vedere la scuola come il luogo dove, come dice Papa Francesco, ‘fare allenamento per puntare in alto’”.

L’arcivescovo ricorda anche quanto scriveva Antonio Gramsci: “La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore; è presa di possesso della propria personalità e conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i propri doveri”.

Mons. Soricelli conclude: “Allora buon anno scolastico: con l’augurio che questo sia l’anno nel quale date a tutti spettacolo di bellezza e di vita”.