Diocesi: Vittorio Veneto, domani sera veglia di preghiera in memoria di suor Maria De Coppi ad un anno dalla morte

foto L'Azione

La sera del 6 settembre 2022 suor Maria De Coppi, religiosa comboniana della diocesi di Vittorio Veneto, venne barbaramente trucidata nella missione di Chipene in Mozambico. Aveva 83 anni e dal 1963 era missionaria in Mozambico. A un anno di distanza, suor Maria verrà ricordata domani alle ore 20 nella chiesa di Ramera, con una veglia di preghiera presieduta dal vescovo Corrado Pizziolo. Interverrà padre Osorio Afonso Citora, mozambicano, missionario della Consolata. La sua testimonianza sulla situazione geopolitica in Mozambico e sul messaggio cristiano in quel territorio, apre il mese del creato promosso dalla diocesi.

Prevista anche una presentazione dei giovani brasiliani che con don Marco Dal Magro sono ospiti per qualche giorno della nostra diocesi. Inoltre, sarà possibile ricevere il libro, edito da L’Azione, “Suor Maria De Coppi: una vita donata a Dio e al popolo mozambicano”. “La morte di questa nostra cara sorella – scrive mons. Pizziolo nella presentazione del volume -– è stata la morte di una martire… Ogni sua parola e ogni suo gesto acquistano un significato tutto particolare. Ed è giusto che noi li raccogliamo e li custodiamo con grande rispetto e gratitudine, cogliendo in essi i sentimenti e gli atteggiamenti interiori che l’hanno portata ad offrire tutta sé stessa al Signore e ai fratelli, fino al dono della sua stessa vita”.