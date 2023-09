Formazione: Taranto, tre giorni tra politica e impegno sociale con “La città che vogliamo”. Si discute su “L’umano necessario”

A Taranto si torna a parlare di politica e impegno sociale a favore di chi non ha voce. Da questo pomeriggio al 7 settembre, presso i Missionari Saveriani, sulla strada per Lama, si svolgerà la tre giorni di fine estate, dedicata alla riflessione su temi attuali, che interrogano la comunità cristiana. Organizzata dall’associazione “La città che vogliamo”, quest’anno titolo dell’edizione è “L’umano necessario”. Tra gli ospiti degli incontri pomeridiani, tutti ad ingresso libero con possibilità di offerta, ci saranno mons. Francesco Savino, vice presidente della Cei, mons Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale di Pax Christi, la presidente della Fondazione La Pira, Patrizia Giunti e il coordinatore dell’Istituto Luigi Sturzo, Luigi Giorgi. La tre giorni, giunta quest’anno alla 27ma edizione, toccherà i temi della politica come missione, delle azioni a favore della pace, del come costruire un’economia della fraternità e come sopperire alle attese dei più poveri. Ormai un appuntamento fisso, a queste giornate di Taranto hanno già partecipato ospiti illustri come Rosy Bindi, Luciano Violante, Fausto Bertinotti, don Luigi Ciotti, don Maurizio Patriciello, Nichi Vendola, Giancarlo Caselli, Graziano Del Rio, Giovanni Impastato.