Spiritualità: santuario di Oropa, venerdì performance teatrale di comunità “Passo dopo Passo. Per Grazia ricevuta”

“Passo dopo Passo. Per Grazia ricevuta”. Questo il titolo della performance teatrale di comunità che sarà ospitata venerdì 8 settembre dalle 21 presso il santuario di Oropa. L’evento viene proposto come esito dell’azione di ricerca artistica e di audience engagement sui temi della religiosità popolare e del pellegrinaggio svolto da Social Community Theatre Centre e Teatro popolare europeo per il progetto “Itinerari dello spirito: il cammino di Oropa tra Biellese e Canavese”. “Un’iniziativa – viene ricordato in una nota – di valorizzazione territoriale selezionata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ‘In luce’, per estendere il Cammino di Oropa includendo il santuario e il Sacro Monte di Belmonte nel Canavese, il santuario di San Giovanni e il santuario della Brughiera nel Biellese orientale e il Sacro Monte di Varallo”.

“Passo dopo Passo. Per Grazia ricevuta”, prosegue la nota, “è un evento teatrale di comunità che getta uno sguardo profondo sulla religiosità popolare, concentrando l’attenzione sulla simbolica del cammino, del pellegrinaggio e della spiritualità. Lo spettacolo prende vita grazie ad un’attenta analisi del contesto circostante, arricchita da incontri e interviste condotti sul territorio con abitanti, pellegrini e gruppi di cammino. Testimoni autentici dei temi affrontati e dei luoghi visitati, le cui esperienze vengono esaltate attraverso la tecnica del teatro di narrazione”. “La performance site-specific – viene spiegato – si snoda tra gli spazi suggestivi del santuario di Oropa, portando alla luce le esperienze individuali e collettive di coloro che si radunano in questo luogo in cerca di un senso più profondo. Dalla testimonianza dei pellegrini che vi si recano settimanalmente, alla creazione del ‘Manto della Misericordia’, gli ex-voto, ogni dettaglio rivela la connessione intrinseca tra spiritualità e vita quotidiana”.