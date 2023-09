Gemellaggi: Norcia, i festeggiamenti del 40° del gemellaggio con il comune tedesco di Ottobeuren. La visita al cantiere della basilica di san Benedetto

Si sono svolte, lo scorso fine settimana, le celebrazioni del 40° del gemellaggio del Comune di Norcia con quello tedesco di Ottobeuren. I festeggiamenti hanno avuto inizio il 1° settembre in Piazza San Benedetto alla presenza del Vicesindaco di Norcia, Giuliano Boccanera, e il Sindaco di Ottobeuren, German Fries. Sabato 2 Settembre è stata la volta delle cerimonie istituzionali, anticipate la mattina dal momento di preghiera presso il centro di comunità Madonna delle Grazie e dalla visita al cantiere della Basilica di San Benedetto. Alle celebrazioni tradizionali ha fatto seguito la visita ai monaci benedettini e al Monastero di San Benedetto in Monte, per poi concludere la giornata in Piazza con la seconda serata di Oktoberfest e l’intrattenimento musicale a cura della Banda di Ottobeuren. Ieri circa 200 studenti Erasmus+ attraverso il progetto “Young Sparks Symposium”, organizzato dall’Università degli studi di Perugia, dalla Brunello Cucinelli spa e dall’agenzia nazionale Erasmus+ Indire, hanno visitato Norcia e hanno poi assistito al concerto “Moon Landing” in Piazza San Benedetto a cura di Mauro Ferrari, scienziato ed ex Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca, impegnato nella lotta contro il cancro attraverso l’utilizzo di nanotecnologie. “Ottobeuren e Norcia – ha detto il vicesindaco Boccanera – possono rappresentare l’esempio concreto e moderno della nuova Europa Unita e, con questo spirito, tutti noi possiamo guardare al futuro della nostra rinnovata amicizia. È stato un enorme piacere accogliere anche i ragazzi dell’UniPG in Erasmus+, che spero abbiano trovato nella nostra città quella bellezza che cerchiamo di valorizzare ogni giorno”.